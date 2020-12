Heimspiel am 2. Weihnachtsfeiertag Rote Raben mit mutigen Lösungen gegen den Spitzenreiter

Neuzugang Alexis Hart (18) konnte gegen Stuttgart zum Einsatz kommen. Foto: Andreas Geißer

Einmal müssen die Roten Raben noch ran im Kalenderjahr 2020 – und dabei bekommen sie es am zweiten Weihnachtsfeiertag mit der aktuellen Nr. 1 im deutschen Volleyball zu tun: Am Samstag, 26. Dezember, 16.15 Uhr, kreuzt Bundesliga-Spitzenreiter Allianz MTV Stuttgart in der Ballsporthalle auf.