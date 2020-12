Am Samstag gegen Dresden Harte Nuss vor Weihnachten für die Roten Raben

Nach der Heimniederlage gegen Aachen müssen sich die Roten Raben steigern: Am Samstag kreuzt das Top-Team aus Dresden in der Ballsporthalle auf. Foto: Andreas Geißer

Die Aufgaben werden nicht leichter für die Roten Raben: Zum Ausklang einer englischen Woche, in der in Potsdam (3:1) und gegen Aachen (2:3) schon zwei kräftezehrende Partien auf dem Programm standen, trifft die Truppe von Cheftrainer Florian Völker am Samstag auf den Tabellenzweiten Dresdner SC.