Starkes 6-Punkte-Wochenende Perfekter Saisonstart für Leif Carlsson und den EV Landshut

Keine Zuschauer und eisige Kälte auf der Baustelle „Eisstadion am Gutenbergweg“. Den plüschigen „NovemBÄRen“ hat der EVL-Heimsieg gegen Frankfurt sicherlich gefallen. Foto: Grießer

Was für ein eindrucksvoller Start in die neue DEL2-Saison: Der EV Landshut holte sich am Freitag in Crimmitschau (7:6) und am Sonntag gegen Frankfurt (4:2) jeweils drei Zähler und weist zusammen mit Ravensburg das Punkte-Maximum auf.