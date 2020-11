Klamme Kassen wegen Geisterspielen Fans starten Crowdfunding-Aktion für den EV Landshut

Anhänger des EV Landshut haben eine Spendenaktion für den DEL2-Club ins Leben gerufen.

Landshut. Mit der Partie in Crimmitschau startet der EV Landshut am Freitag (6. November) in die DEL2-Saison 2020/21. Doch auch die Spielzeit im deutschen Eishockey-Unterhaus steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Wegen der gestiegenen Zahl an Neuinfektionen bleiben die Stadien leer. Bei den Partien, so auch beim Heimspiel-Auftakt des EVL gegen die Löwen Frankfurt (8. November), sind keine Zuschauer zugelassen. Geisterspiele wird es definitiv bis Ende November geben. Ob danach wieder Fans in die Stadien dürfen – ungewiss.

Ein schwerer Schlag für den niederbayerischen Traditionsclub, dem die Einnahmen aus dem Ticketverkauf, aber auch dem Catering oder Fanartikelverkauf fehlen. Um den finanziellen Schaden etwas zu begrenzen, haben die EVL-Verantwortlichen kürzlich die Aktion „NovemBär“ ins Leben gerufen (das Wochenblatt berichtete). Aber auch die (ausgesperrten) Anhänger machen jetzt mobil. Mit einer großen Sammelaktion soll der EVL finanziell unterstützt werden.

Einen entsprechenden Aufruf hat die „Aktive Fanszene Landshut“ bei Facebook gepostet. Darin heißt es: „Gerade im Eishockeysport sind die Zuschauereinnahmen für die Vereine existenziell notwendig. Um also auch unseren geliebten Eislaufverein in dieser schwierigen Zeit finanziell unter die Arme zu greifen, rufen wir eine Crowdfunding-Aktion unter dem Motto ‘LEBEN.LIEBEN.LEIDEN.‘ ins Leben.“

Bis 10. Januar 2021 kann auf der Plattform „betterplace.me“ gespendet werden. 15.000 Euro sind das Ziel, die nach Abschluss der EVL-Spielbetriebs GmbH übergeben werden sollen. Die EVL-Anhänger hoffen auf große Unterstützung. Ihr Appell: „Lasst uns also zusammen unseren Eislaufverein in dieser schweren Zeit finanziell unterstützen.“ Hier geht’s zur Spendenseite