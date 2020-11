Bärenstarke EVL-Aktion In Landshut geht der „NovemBär“ ins Stadion

Fans des EV Landshut dürfen zum Start der DEL2-Saison nicht ins Stadion. Der EVL hat sich deshalb eine bärenstarke Aktion ausgedacht.

Landshut. Der EV Landshut wird aufgrund des neuen Corona-Lockdowns

während der ersten Wochen der neuen DEL2-Saison auf den lautstarken Rückhalt seiner Anhänger im Stadion am Gutenbergweg verzichten müssen.

Um den EVL in dieser schwierigen Phase aber dennoch moralisch und finanziell zu unterstützen, können alle Fans ab sofort ihren ganz persönlichen „NovemBär“ erwerben!

Der NovemBär sitzt bei den Geister-Heimspielen des EVL stellvertretend für einen EVL-Fan in einem speziellen Fanblock im Eisstadion am Gutenbergweg – und das in einem ganz persönlich gestalteten Trikot! Jeder Fan kann das Trikot seines EVL-Teddys mit dem Wunschnamen und der Wunschnummer bedrucken lassen.

Nach den Geisterspielen können sich die Unterstützer entscheiden, ob sie ihren NovemBär nach Hause geliefert haben möchten oder ihn über eine gemeinsame Spende des EVL einer sozialen Einrichtung in Landshut zur Verfügung stellen wollen. Erhältlich ist der Teddy ab sofort zum Preis von 24,90 Euro im EVL-Fanshop unter www.evlshop.info !