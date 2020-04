Anmeldung hat begonnen Startschuss für den 5. Landshuter Firmenlauf!

Der Landshuter Firmenlauf Foto: AS² Events GbR

Am Donnerstag, 9. Juli , ist es wieder soweit: Der Landshuter Firmenlauf geht in die nächste Runde. Anmelden kann man sich sofort. Neben einer leicht geänderten Strecke gibt es in diesem Jahr auch einen Wechsel an der Spitze des Organisations-Teams.