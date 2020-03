Planänderung wegen Coronavirus Rote Raben mit „Geisterspiel“ gegen Aachen

Die Vilsbiburger Ballsporthalle wird am Samstagabend Schauplatz des „Geisterspiels“ der Roten Raben gegen Aachen. Foto: Rote Raben

Das Heimspiel der Roten Raben gegen die Ladies in Black Aachen am Samstag kann stattfinden – allerdings nur als sogenanntes „Geisterspiel“. Dies hat der Landkreis Landshut als zuständige Behörde Raben-Geschäftsführer André Wehnert am Mittwochnachmittag mitgeteilt.