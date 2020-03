Der Kartenvorverkauf ist gestartet Es gibt‘s Tickets für die Playdowns gegen Weißwasser

Tickets für die ersten beiden Heimspiele gegen die Lausitzer Füchse erhältlich: Der Kartenvorverkauf für die entscheidende Phase der DEL2-Saison hat begonnen. Der EVL trifft in der ersten K.o.-Runde auf die Lausitzer Füchse und möchte hier den Klassenerhalt fix machen.

Landshut. Jetzt wird’s ernst! Ab sofort sind die Tickets für die ersten beiden Playdown-Heimspiele des EV Landshut gegen die Lausitzer Füchse im Verkauf. Gespielt wird im Eisstadion am Gutenbergweg in der „Best of Seven“-Serie zunächst am Sonntag, 15. März, und am Sonntag, 22. März, Spielbeginn ist jeweils um 17 Uhr. Erhältlich sind die Karten zu den bekannten Ticketpreisen über den EVL-Online-Ticketshop unter www.ticketmaster.de (unter „EV Landshut Eishockey“) und zu den bekannten Öffnungszeiten der Geschäftsstelle im Stadion.

„Den Klassenerhalt können wir nur alle zusammen schaffen. Wir hoffen in beiden Spielen auf ein volles Haus und auf die lautstarke Unterstützung unserer treuen Fans“, sagt EVL-Geschäftsführer Ralf Hantschke mit Blick auf den Kampf um den Klassenerhalt.

Am Donnerstag, 5. März, (10 Uhr) beginnen die Lausitzer Füchse mit ihrem Kartenvorverkauf für die Spiele am 13. und 20.März (Spielbeginn jeweils um 19.30 Uhr) in der wee-EisArena in Weißwasser. Erhältlich sind die Karten über einen Link zum Ticketshop der Lausitzer Füchse, der am Donnerstag über die Kanäle des EV Landshut veröffentlicht wird.