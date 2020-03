„Das haben wir uns anders vorgestellt“ EVL muss in den Playdowns gegen Weißwasser ran

Knallharter Abstiegskampf: Tomas Plihal (li.) und sein EVL wollen gegen Weißwasser den Klassenerhalt packen. Foto: Christian Fölsner

Aufsteiger EV Landshut kämpft in den Playdowns der Saison 2019/20 in der DEL2 zunächst gegen die Lausitzer Füchse um den Klassenerhalt. Dies steht nach dem Abschluss der Hauptrunde am Sonntagabend fest. Den Auftakt bildet ein Auswärtsspiel in Weißwasser am 13. März (19.30 Uhr/wee-EisArena). Das erste Spiel in Landshut steigt am Sonntag, 15. März (17 Uhr/Eisstadion am Gutenbergweg).