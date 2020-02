Kracht‘s im Eisstadion wieder? Die Polizei ist am Freitag beim EVL mit 100 Kräften im Einsatz!

Die Landshuter Polizei hofft, dass es am Freitag im Eisstadion keine Krawalle gibt. Foto: Gerleigner

Hochsicherheitsspiel in Landshut: Wird‘s am Freitagabend wieder krachen? Das letzte Hauptrunden-Heimspiel des EVL gegen Ravensburg steht unter keinen besonders guten Vorzeichen. Die Ultras beider Teams sind seit Jahren regelrecht verfeindet. Erst im jüngsten Aufeinandertreffen am 19. Januar in Ravensburg war es zu Ausschreitungen auf den Rängen gekommen (das Wochenblatt berichtete). Darum ist man bei der Landshuter Polizei vorbereitet.