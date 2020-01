Landshuter Meistertrainer muss gehen Der EVL wirft Axel Kammerer raus und holt Leif Carlsson!

Leif Carlsson folgt auf Axel Kammerer als Trainer des EV Landshut. (Foto: Stefan Eriksson, Färjestad BK)

Der EV Landshut hat 15 Spiele vor dem Ende der Hauptrunde in der DEL2 einen Wechsel auf der Cheftrainer-Position vorgenommen. Trotz des 3:1-Heimsiegs am Dienstag gegen den EHC Freiburg wurde Trainer Axel Kammerer, der den EVL im vergangenen Jahr zur Oberliga-Meisterschaft und nach vier Jahren zurück in die DEL2 führte, am Mittwoch von seinen Aufgaben entbunden. Neuer Coach wird der 54-jährige Schwede Leif Carlsson, der im Laufe des Tages in Landshut eintrifft und am Donnerstag seine neue Mannschaft kennenlernen wird.