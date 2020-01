Einer kommt, einer geht Valmir Alili soll die SpVgg Landshut verstärken

Neues Gesicht am Hammerbach: Valmir Alili hat bei der „Spiele“ angeheuert. (Foto: nh)

Zwei Wochen vor Beginn der Vorbereitungen für die Frühjahrsrunde hat die SpVgg Landshut einen vielversprechenden Neuzugang verpflichtet: Mit dem 29-jährigen Valmir Alili wechselt ein Routinier an den Hammerbach, der in seiner Heimat Mazedonien schon das Trikot der U21-Nationalmannschaft trug und dort in der ersten und zweiten Liga kickte.