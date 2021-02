App Kelheim und Start-up B42 trotzen der Corona-Müdigkeit mit innovativem Sportangebot

B42 und die Stadt Kelheim bieten 1.000 sportinteressierten Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu einer online-basierten Sportalternative. Im Rahmen der Aktion „Wir bewegen Kelheim” haben sie die Möglichkeit, von zu Hause aus kostenlos auf alle Funktionen der Fußball-Trainings-App von B42 zuzugreifen. Damit bietet die Kooperation allen Sportinteressierten für den Zeitraum von drei Monaten ein adäquates Angebot.

Kelheim. Interessierte Einzelsportler oder ganze Mannschaften können verschiedenste Kurse zum Muskelaufbau, zur Kräftigung, Gewichtsreduktion, Beweglichkeit, Ausdauer und allgemeinen Verletzungsprävention in Anspruch nehmen. In der App werden ihnen durch Videos und klare Anleitungen die entsprechenden Übungen nähergebracht. Auch wenn B42 seine Lösung für den Amateurfußball entwickelt hat, sind die Workouts für alle Interessierten geeignet, die sich sportlich betätigen wollen.

Eine Alternative in schwierigen Zeiten

Für Dennis Diermeier, Zweiter Bürgermeister sowie Sport- und Ehrenamtsbeauftragter der Stadt Kelheim zeigt dieses Projekt, wie Kommunen den Sport gerade in schwierigen Zeiten unter Einhaltung aktueller Auflagen fördern können: „Leider befinden wir uns seit langem im Lockdown – Schulen, Vereine und Fitnessstudios haben geschlossen. Kein Schulsport, kein Vereinssport – viele suchen sich im Internet eine Alternative. Es war uns wichtig, in dieser schwierigen Zeit den Kelheimerinnen und Kelheimern, vor allem aber auch den Vereinen, unseren Jugendlichen und Sportbegeisterten, eine echte Alternative zu bieten. Es freut mich, dass wir mit der Sport-App von B42 und unseren Sponsoren Partner an der Seite haben, die uns bei der Aktion ,Wir bewegen Kelheim‘ unterstützen.“

„Für uns ist das die erste Kooperation dieser Art. Unser Team, das aus leidenschaftlichen Sportlerinnen und Sportlern besteht, ist von der Initiative der Stadt Kelheim absolut begeistert. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, etwas für seinen Körper und damit auch für die eigene Psyche zu tun. Wir freuen uns daher sehr, dass wir die Stadt Kelheim unterstützen dürfen”, so Andreas Gschaider, Gründer und CEO von B42.

Körperliche Anstrengung der Kelheimerinnen und Kelheimer wird belohnt

Die Kelheimer Bürgerinnen und Bürger sind dabei Teil des Vereinsangebots von B42. Nach Start der Aktion können sie sich in der B42-App innerhalb des bereits angelegten Vereins „Wir bewegen Kelheim” registrieren. Im Anschluss können sich die Sportlerinnen und Sportler in der B42-Tabelle vergleichen und sich dadurch gegenseitig motivieren. Um die Motivation für ein regelmäßiges Training zu erhöhen, wurde zudem vereinbart, dass sich für alle Kelheimerinnen und Kelheimer die kostenlose Nutzung der App um drei Monate verlängert, wenn sie in den ersten drei Monaten über 30.000 Workouts absolvieren. Außerdem verlost der Startmarketingverein Zukunft Kelheim e. V. unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zehn Einkaufsgutscheine.

Über B42

Den Amateurfußballer besser zu machen – das ist die oberste Prämisse von B42. Die App des Start-ups bietet Trainings- und Reha-Programme sowie Expertise im Bereich Sportlerernährung. Die Zielsetzung: Motivierte Hobbyfußballer auf ein neues Leistungsniveau zu heben, deren Verletzungsanfälligkeit zu minimieren und im Falle einer Sportverletzung professionelle Reha- Unterstützung zu leisten. Alle Programme basieren auf sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und der Zusammenarbeit mit renommierten Sportärzten, Trainern und Therapeuten. Sie lassen sich dabei auf die individuelle Leistungsfähigkeit und die aktuelle Saisonphase anpassen. Dabei bietet B42 neben einer individuellen Mitgliedschaft auch Mannschaftspakete an. Über 130.000 Fußballerinnen und Fußballer haben sich die App bis heute heruntergeladen und über 1.000 Vereine nutzen das Angebot. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit B42 Nutrition seit Februar eine zweite App rund um das Thema Ernährung. Mit dieser einzigartigen Anwendung lassen sich individualisierte Ernährungspläne erstellen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.b-42.com sowie bei LinkedIn, Facebook und Instagram.