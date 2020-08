Freizeit Der „RadlSommer 2020“ im Landkreis Kelheim geht in die nächste Runde

An den vergangenen beiden Sonntagen war im Rahmen der Aktion „RadlSommer 2020 – Heimat neu entdecken“ auf der Lederhosen- und der Dirndl-Tour Radlspaß für die ganze Familie geboten.

Landkreis Kelheim/Pressemitteilung. Neben tollen Naturerlebnissen warteten dabei vor allem bayerische Schmankerl, verschiedene Ausstellungen und spannende Mitmachangebote entlang der Touren. Florian Best, Geschäftsführer des Tourismusverbands im Landkreis Kelheim, ist begeistert: „Wir haben uns über die vielen Radfahrer gefreut, die auf der Lederhosen- und Dirndl-Tour mitgeradelt sind. Viele von ihnen haben sich getraut und waren in Tracht unterwegs!“

Unterwegs auf der Haferlschuh- und Schürzen-Tour

Bis zum Ende der bayerischen Sommerferien wartet an jedem Sonntag eine neue Radltour auf Einheimische und Touristen. Am kommenden Sonntag, den 30. August, führt Sie die Haferlschuh-Tour durch das Herz der Hallertau. Bei der letzten Radl-Sommer-Tour, der Schürzen-Tour am 6. September, radeln Sie durch das idyllische Laabertal. Auf beiden Routen warten zudem urige Biergärten und tolle Aktionen.

In Tracht radeln und am Gewinnspiel teilnehmen

Alle mutigen Radlfahrer haben die Chance auf 50- Euro-Gutscheine von Trachten Pöllinger oder Bavarian Caps. Jeder, der in Tracht radelt und seine schönsten Selfies bei Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #RadlSommer teilt, nimmt am Gewinnspiel teil!

So geht’s – Radlspaß für die ganze Familie

Da es keine festgelegten Startpunkte oder -zeiten gibt, können alle Radfahrer die Rundtouren individuell gestalten. Alle Strecken sind im Uhrzeigersinn beschildert und können bei Bedarf in jeweils zwei kürzere Touren geteilt werden. Weitere Informationen zu den Touren, den Aktionen und dem Gewinnspiel finden Sie unter www.radlsommer.bayern.

Haferlschuh-Tour

Die Haferlschuh-Tour am 30. August bietet Erlebnisse rund um das Thema Hopfen für Groß und Klein. Auf der Tour zwischen Elsendorf, Mainburg und Aiglsbach genießen Sie außerdem bayerische Schmankerl in urigen Biergärten.