Ehrenamt Freistaat verdoppelt Förderung – 338.000 Euro für Sport- und Schützenvereine im Landkreis Kelheim

Wie die Kelheimer CSU-Landtagsabgeordnete Petra Högl mitteilt, können die Sport- und Schützenvereine im Landkreis Kelheim mit einer deutlich erhöhten Förderung durch den Freistaat rechnen.

Landkreis Kelheim. „Der Freistaat gewährt in diesem Jahr einen Zuschuss in Höhe von über 338.000 Euro. Dies ist nahezu eine Verdopplung nach zuletzt rund 175.000 Euro im vergangenen Jahr. Ich bin sehr dankbar und freue mich, dass unsere Sport- und Schützenvereine in der Corona-Krise ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand schnell und unbürokratisch unterstützt werden“, betont Högl.

Auf Beschluss der Staatsregierung werden die für die sogenannte Vereinspauschale zur Verfügung stehenden Mittel im Haushaltsjahr 2020 von rund 20 Millionen auf rund 40 Millionen Euro verdoppelt. „Nur mit der ehrenamtlichen Mitarbeit, die in den Vereinen vor Ort geleistet wird, können die Nachwuchsförderung und der Sportbetrieb für alle gewährleistet werden,“ betont Högl. „Sportvereine leisten eine wertvolle Arbeit für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Gesellschaft selbst. Die hohe Förderung zeigt, dass wir den motivierten Einsatz der vielen Ehrenamtlichen schätzen und uns der Vereinssport in Bayern sehr wichtig ist“, so Högl weiter.

Die Zuwendungen an die Sport- und Schützenvereine werden entsprechend der Sportförderrichtlinie des Freistaats Bayern gewährt. Berechnungsgrundlage dafür ist die Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder sowie die Anzahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, für die es die zehnfache Gewichtung gibt. Eine weitere Bemessungsgrundlage ist die Anzahl von Übungsleiterlizenzen. Pro Mitgliedereinheit liegt der Förderbetrag bei 58 Cent, nach zuletzt 29 Cent in 2019.