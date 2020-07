Abensberg Corona-Zeiten – Sportlerehrung ohne Empfang, die Ehre kam per Post

Aufgrund der geltenden Sicherheitsauflagen im Rahmen der COVID-19-Pandemie hat die Stadt Abensberg die alljährliche Sportlerehrung absagen müssen.

Abensberg. Deshalb wurden an verdiente Sportlerinnen und Sportler aus Abensberg Urkunden „für besonders herausragende sportliche Leistungen im Jahr 2019“ versendet, unterzeichnet durch den Bürgermeister der Stadt, Dr. Uwe Brandl, und dem Anfang Mai noch als Sportreferent tätigen Otto Kneitinger. Mit dabei waren Babos, also die Einkaufsgutscheine des Marketingvereins „MiA bewegt“, die in vielen Abensberger Geschäften einlösbar sind.

Die Geehrten

Johanna Marchal und Laura Froschermeier von der Cabrinischule Offenstetten für ihre 50 Meter-Lauf-Erfolge sowie die Mannschaftsführer (MF) Kai-Ronny Molnar und Florian Ohme, Lukas Bergt und Jan-Luca-Hänsel sowie Trainerin Kati Pretschendörfer.

Bogenschütze Jason-Marcel Zuschke-Geltl vom FSV Sandharlanden für einen Bayerischen Meistertitel.

Von der Feuerschützengesellschaft Alois Ranftl, Andrea Blaschke, Helmut Blaschke, Josef Brunner, Michael Wagner,Sebastian Franz, Tobias Hollmann und Wolfgang Bradl. Alle haben erste, zweite und dritte Plätze bei zahlreichen Deutschen Meisterschaften gewonnen; Bradl und Blaschke bis zu 14 Titel.

Vom MSC Abensberg Martin Smolinski und Maximilian Troidl für Deutsche und Süddeutsche Meisterschaftstitel.

Das RC-Team Babo hat mit Katharina Paggel eine Deutsche und Bayerische Radsport-Meisterin.

Beim TSV Abensberg, Abt. Fußball, haben die MF Elias Arendt, Hans Zirzlmeier, Luis Lichtl und Marius Wroblewski und die Trainer Ben Roithmeier, Ralf Huber, Christian Lichtl und Mathias Moritz mit der D-Jugend, den AH, der F-Jugend und der G-Jugend Kreismeisterschaften und höhere errungen.

Beim TSV Abensberg, Abt. Judo, waren Raffaela Igl und Sebastian Seidl international erfolgreich, Seidl war für Olympia 2020 qualifiziert. Bayerische und Deutsche Meister-Titel gingen an Ali Hodzic, Ben Howard, Birgit Weinmann, Daniel Scheller (EM), Dimitri Sioka, Fabian Popitschko, Helmut Dietz, Jasmin Lochen, Kevin Abeltshauser, Laura Harroider, Manuel Scheibel, Maximilian Felde, Vanessa Geretzki und Michael Weber. Mannschaftserfolge gab es bei der U18, U16, U14 und der 1. Bundesliga Männer mit den Trainern Radu Ivan und Peter Dremow und den MF Kevin Dimitriev, Vivien Vajkant, Emma Listl und Martin Oberndorfer.

TSV Abensberg, Abt. Schwimmen: Katharina Hof.

TSV Abensberg, Abteilung Volleyball: Die Herren 2 und 3 schafften den Aufstieg mit den MF Christoph Vogl und Thomas Schwägerl und Trainer Martin Dürmeier.

Abensbergs Benedikt Huber ist Bayerischer Schach-Meister 2019.

TSV Offenstetten, Abt. Fußball: Die B-Junioren schafften den Aufstieg, die A-Junioren ebenfalls. MF Nikolaus Wöhrl und Jakob Stocker, Trainer Andreas Meister, Michael Wimmer.