Süddeutsche Judo-EM Dimitra Sioka vom TSV Abensberg zaubert sich zum Titel

Mit traumhaften Techniken sicherte sich Dimitra Sioka am Sonntag, 8. März, den Titel bis 57 Kilogramm bei den Süddeutschen Meisterschaften in Heilbronn.

Abensberg/Heilbronn. Die Vorrunde überstand Dimitra unbeschadet, und ging ein ums andere Mal vorzeitig als Siegerin von der Matte.

Im Finale benötigte die TSV-Nachwuchshoffnung gerade einmal acht Sekunden, bevor sie sich mit einem furiosen Innenschenkelwurf zum Sieg katapultierte. Dieser Titel ist der bislang höchste Einzeltitel ihrer Judokarriere. Bereits im vergangenen Jahr wurde Dimitra Bayerische Meisterin und holte sich Silber bei der „Süddeutschen“. Mit dem Deutschen Vizemeistertitel den sie im vergangenen Oktober mit der U14-Mannschaft erkämpfte, ist dies der größtmögliche Einzelerfolg, der in dieser Altersklasse zu erzielen ist.

Über Bronze durfte sich Emma Listl (–48 Kilogramm) freuen. Emma machte einen tadellosen Wettkampf. Im Halbfinale wartete mit Odalis Santiago ein ganz harter Brocken. Die Kollegin aus dem Bayernkader konnte sich bereits im Vorjahr den Titel holen. Emma machte auch hier einen guten Kampf. Nachdem sie in Rückstand geraten war konnte schaffte sie sogar fast den Ausgleich. Leider gaben ihr die Kampfrichter die verdiente Wertung nicht, und sie musste sich kurz darauf geschlagen geben. Im Kampf um Bronze war die Abensbergerin jedoch hellwach und ließ nichts mehr anbrennen. Das Ergebnis war eine Bronzemedaille, die hochverdient war, und über die sich Emma sehr gefreut hat.

Fünfte Plätze erkämpften jeweils nach dem Einzug ins Halbfinale Magnus Trauner (–40 Kilogramm) und Pia Schmidt (–44 Kilogramm). Jonas Mayr und Alexander Bürger (beide –37 Kilogramm) blieben wie Katharina Bürger und Christina Fischer (–36 Kilogramm) dieses Mal ohne Platzierung. Da alle vier aber noch sehr jung sind, werden sie auch in Zukunft weitere Chancen haben, sich auf dem höchsten Level dieser Altersklasse zu platzieren.

Schon am Wochenende, 14. und 15. März, werden einige U15-Starter des TSV Abensberg, darunter auch die zwei Medaillengewinner der SDEM, beim Bundessichtungsturnier in Backnang an den Start gehen. Hier trifft sich die Spitze dieser Altersklasse um bundesweit auf sich aufmerksam zu machen.