Es wird spannend Nachwuchsjudoka aus Abensberg kämpfen um Deutsche Meisterschaft

Am kommenden Wochenende, 29. Februar und 1. März, kämpfen drei Nachwuchsjudoka des TSV Abensberg in Leipzig um die Deutsche Einzelmeisterschaft.

Abensberg. Eine Premiere bei diesem nationalen Wettkampfhöhepunkt wird es für Dio Siokas sein. In der Gewichtsklasse über 90 Kilogramm gehört Dio zu den „schweren Jungs“. Vor einigen Wochen erkämpfte sich der junge Abensberger vor heimischem Publikum den Bayerischen Meistertitel. Nur wenig später gelang ihm bei den Süddeutschen Meisterschaften in Pforzheim der Einzug ins Finale, aus dem er mit Silber hervorging. Gestärkt durch die Erfolge der vergangenen Wochen wird Dio bei seinen ersten Deutschen Titelkämpfen am Samstag an den Start gehen.

Ebenfalls die ersten Deutschen Meisterschaften sind es für Franziska Neubauer (–57 Kilogramm). Franziska hat in den vergangenen sechs Monaten einen großen Sprung gemacht. Sehenswerte Auftritte bei den DJB-Sichtungsturnieren, eine Bronzemedaille beim Adlercup in Frankfurt, sowie der Sieg bei den Bayerischen Meisterschaften vor einigen Wochen sprechen für die gute Form der jungen Nachwuchshoffnung. Ihr Ticket für die „Deutsche“ löste Franziska, wie Dio, mit einer sehr guten Silbermedaille bei den Süddeutschen Titelkämpfen in Pforzheim.

Bereits zum zweiten Mal geht Jasmin Lochen (–63 Kilogramm) in Leipzig an den Start. Im vergangenen Jahr machte Jasmin in der sächsischen Metropole einen guten Wettkampf, den sie mit etwas Pech am Ende auf Rang sieben beendete. In den vergangenen Monaten gelang es Jasmin immer wieder, sich bei den wichtigen DJB-Turnieren zu platzieren. So siegte sie beim Bundesoffenen Turnier in Halle, und holte beim DJB-Turnier in Holzwickede Bronze. Mit jeweils Silber und Bronze bei den Bayerischen und Süddeutschen Meisterschaften unterstrich sie einmal mehr ihre derzeitige Form. Im Feld der Klasse bis 63 Kilogramm gehört Jasmin sicherlich zu den stärksten Judoka der Bundesrepublik. Tagesform und Losglück werden am Sonntag darüber entscheiden, ob sie sich den Traum von einer Medaille erfüllen können wird.