Route steh fest Die BR-Radltour 2020 macht am 27. Juli Station in Kelheim

(Foto: BR/Johanna Schlüter)

Tagsüber radeln – abends feiern: Das ist das Motto der BR-Radltour, die 2020 bereits zum 31. Mal durch den Freistaat rollt. Sechs Monate vor dem Startschuss zur Tour stehen jetzt die Eckdaten fest: Los geht es mit einem Rundkurs am Sonntag, 26. Juli, in Cham. Am Freitag, 31. Juli, endet die traditionelle Tour für Freizeitradlerinnen und -radler in Feucht.