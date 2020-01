Bayernliga Süd Markus Huber neuer Co-Trainer beim SV Kirchanschöring – Jung und Liener verlassen den Verein

(Foto: Michael Wengler)

Zum Ende des Jahres ist bei Fußball Bayernligist SV Kirchanschöring Ruhe eingekehrt. Nachdem Auswärtssieg am letzten Spieltag im Norden Schwabens in Nördlingen (2:3) gab es eine kleine Jahresabschlussfeier im Vereinsheim. An diesem Abend wurde auch Manuel Jung verabschiedet, der nach Österreich zu Union Raiffeisen Mondsee wechselt. Jung spielte fünf Jahre für die Gelb-Schwarzen und schoss den Verein mit seinem 2:1 Siegtor in Kirchheim bei München vor Jahren in die Bayernliga. Natürlich stünde für „Manu die Türe beim SVK jederzeit offen“, wie Thomas Dengel aus der Abteilungsleitung betonte. Das gilt auch für Thomas Liener, der nach langer Verletzungspause nach Ostermiething wechselt. Kevin Kostner wird den SVK in Richtung Ampfing verlassen.