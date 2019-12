Der „coolste“ Sport der Welt Wer wird der 4. Chiemsee Eiskönig im Eisschwimmen?

Die Anmeldeplattform für den vierten Chiemsee Eiskönig, der am Samstag, 25. Januar 2020 im Strandbad des Prienavera Erlebnisbades stattfindet, ist freigeschaltet: Auf der Homepage von chiemsee-schwimmen.com ist dies möglich; bis zum Jahresende sogar zu vergünstigten Konditionen.

BERNAU. Hier können sich sowohl die Profis der Eisschwimmszene, als auch die Newcomer, die einmal den Kick des Eiswassers spüren wollen, anmelden. Somit ist das Eisschwimm-Event der Schwimmabteilung im TSV Bernau für jeden etwas: Angefangen vom 50-Meter--Fun-Schwimmen ohne Zeitnahme, bis hin zur Königsdisziplin im Eisschwimmen, den 1000-Meter-Freistil, wird alles rund um das Prienavera Erlebnisbad geboten. Der vierte Wettbewerb im Eisschwimmen am Chiemsee steht für glasklares, eiskaltes Wasser, Adrenalin pur, Action und spannende Wettkämpfe im größten See Bayerns vor einer traumhaften Bergkulisse. Die zu erwartende Wassertemperatur von rund fünf Grad Celsius verspricht Gänsehaut pur. Direkt an den 50-Meter-Bahnen werden eine Sauna und ein Hot-Pool am Ufer aufgebaut, um die eingefrorenen Lebensgeister wieder aufzutauen. Für das leibliche Wohl der Athleten und der Zuschauer ist über das Restaurant des Prienavera Erlebnisbades sowie ein Kuchenbuffet der TSV Schwimmer bestens gesorgt. Der Chiemsee Eiskönig findet bei jedem Wetter statt. Jeder Teilnehmer erhält ein Starterpaket von Aqua Sphere, der Premium-Schwimm-Marke und freien Eintritt in das Prienavera Erlebnisbad. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter: www.chiemsee-schwimmen.com.