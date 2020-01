Stars and Stripes am Großen Arbersee US-Biathleten trainieren für Welt Cup und IBU Cup

Sepp Schneider, Vegard Bitnes und Herbert Unnasch m(v. l.) am Schießstand. (Foto: pm/Arberland Regio)

Während die Beletage der internationalen Biathlonszene beim Weltcup gastiert, tummeln sich die Star-Skijäger von morgen traditionell am Großen Arbersee. Vom 4. bis 9. Februar erwartet das Organisationskomitee (OK) Bayerischer Wald auch 2020 wieder rund 350 Athleten, die sich auf dem Sprung in die „1. Liga“ befinden. Zunächst aber halten die 35 teilnehmenden Nationen ihre Vorentscheide ab – manche von ihnen sogar im Arberland.