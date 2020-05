Andrija Bosnjak bleibt Kroatischer Angreifer verlängert Vertrag beim SVW

Zwar ruht der Ball in der Wacker-Arena bis mindestens September, aber in Sachen Kaderplanung geht es weiter

Burghausen. Stürmer Andrija Bosnjak verlängert seinen im Sommer 2020 auslaufenden Vertrag und bleibt den Salzachstädtern bis mindestens 2022 treu. Der 23-jährige Angreifer spielte im Herrenbereich zunächst für den TSV 1880 Wasserburg und erzielte in der Bezirksliga-Saison 2017/2018 insgesamt 24 Tore in 28 Spielen. Von seinem Potential und der spielerischen Qualität überzeugt, konnten die Verantwortlichen des TSV 1860 Rosenheim den Spieler von einem Wechsel in die Regionalliga Bayern überzeugen, ehe Bosnjak in der Winterpause der vergangenen Saison seinen Weg zum SV Wacker fand. Seither absolvierte er für Burghausen insgesamt 30 Spiele und erzielte dabei bereits elf Tore.

Auch im bis dato einzigen Spiel im Jahr 2020 beim 2:1 Auswärtserfolg bei der Viktoria Aschaffenburg traf der Stürmer.

Teammanager Karl-Heinz Fenk freut sich sehr über die Vertragsverlängerung: „Wir sind froh, dass Andrija seinen Vertrag bis 2022 verlängert hat. Seit seinem Wechsel hat er eine enorme Entwicklung durchlaufen, weshalb wir ihm in Zukunft auch weitere Schritte zutrauen. Mit seiner Größe von 1,87 Metern und aufgrund seiner Laufstärke im Spiel, ist er für uns ein immens wichtiger sowie torgefährlicher Strafraumspieler.“ Neben Sammy Ammari, dessen Vertrag ohnehin noch bis 2021 läuft, hat der SV Wacker Burghausen nun auch für die nächste Saison zwei starke Stürmer mit Torjäger-Qualitäten im Kader. Das Duo hat in der laufenden Saison in 23 Spielen bereits elf Treffer erzielen können.

„Ich danke dem Verein für das Vertrauen. Für mich war schnell klar, dass ich weiterhin für diesen tollen Verein spielen will. Ich will weiterhin mit meinen Toren zum Erfolg des Teams beitragen“, so Andrija Bosnjak zur Vertragsverlängerung.