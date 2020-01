Spielverlegungen Partien gegen VfR Garching (H) und bei Türkgücü München (A) neu terminiert

Zur Beachtung ...

BURGHAUSEN. Das erste Heimspiel des Regionalliga-Jahres 2020 gegen den VfR Garching wurde auf den Freitag, 13.03.2020 um 19:00 Uhr verlegt, da es sich bei der Begegnung um das BFV-Spiel der Woche handelt. Dementsprechend werden die Highlights am Samstag, den 14.03.2020 vom Bayerischen Rundfunk im Fernsehen gezeigt.

Auch die Partie bei Türkgücü München am 31. Spieltag im Grünwalder Stadion wurde auf Montag, den 04.05.2020 um 20:15 Uhr verschoben. Grund hierfür ist die Live-Übertragung des Spiels auf Sport1 und das Heimspiel des TSV 1860 München am 02.05.2020 gegen die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga.