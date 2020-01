Vorbereitung aufs Fußballjahr 2020 Testspielauftakt gegen den SV Ried und SV Kirchanschöring!

Am Donnerstag und Samstag absolviert die Regionalliga-Mannschaft des SV Wacker ihre ersten Vorbereitungsspiele.

BURGHAUSEN. Nachdem das Team um Chef-Trainer Leonhard Haas am Sonntag offiziell in die Wintervorbereitung auf das Fußballjahr 2020 gestartet ist, stehen in dieser Woche bereits die ersten beiden Vorbereitungsspiele an. Am Donnerstag, den 23.01.2020 empfängt der SV Wacker Burghausen um 19:00 Uhr den SV Guntamatic Ried, ehe am Samstag, den 25.01.2020 (Anpfiff: 14:00 Uhr) der SV Kirchanschöring zu Gast an der Salzach ist. Die Spielorte der beiden Partien werden kurzfristig bekanntgegeben.

Mit dem SV Guntamatic Ried kommt gleich zu Beginn der aktuelle Tabellenführer aus der zweiten österreichischen Liga an die Salzach. Die Mannschaft um Kapitän Thomas Reifeltshammer konnte hier in 16 Spielen insgesamt 38 Punkte sammeln und hat damit drei Punkte Vorsprung auf den SK Austria Klagenfurt. Bereits in der Sommervorbereitung spielten die Oberösterreicher Testspiele gegen namhafte Gegner aus den deutschen Profi-Ligen, wie zum Beispiel den TSV 1860 München (0:3) oder den 1. FC Union Berlin (0:3).

Auch in der Sommervorbereitung absolvierte der SV Wacker Burghausen schon ein Testspiel gegen den SV Kirchanschöring: Die Tore beim 4:1-Heimerfolg erzielten damals Sammy Ammari, Andrija Bosnjak (2x) und Lukas Mazagg – für die Gäste aus dem oberbayerischen Landkreis Traunstein traf der ehemalige Jugendspieler des SV Wacker, Maximilian Reiter. Neben Reiter wird es ebenfalls ein Wiedersehen mit Tobias Janietz, Lukas Pöllner und Manuel Omelanowsky geben, welche in der Vergangenheit allesamt für die Salzachstädter in der Regionalliga Bayern aufliefen.