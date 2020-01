Verstärkung für den SV Wacker Ehemaliger Löwe kommt an die Salzach

Nicholas Helmbrecht verstärkt Offensive

BURGHAUSEN. Der SV Wacker Burghausen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den Offensivspieler Nicholas Helmbrecht verpflichtet. Der 24-jährige Münchner war zuletzt vereinslos und kann auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. Helmbrecht wurde im NLZ der SpVgg Unterhaching ausgebildet und wechselte im Seniorenbereich nach Rosenheim, wo er in der Bayernliga in 31 Spielen fünf Tore beisteuern konnte. Nach nur einer Saison verpflichtete der TSV 1860 München den 1,87-großen Helmbrecht. Dort spielte er in der zweiten Mannschaft, gehörte nach dem Zwangsabstieg aus der 2. Liga der ersten Mannschaft an. Helmbrecht kam in der Aufstiegssaison der Löwen 19 mal zum Einsatz und erzielte 2 Toren. Nach dem Aufstieg wurde er beim Drittligisten nur in der zweiten Mannschaft in der Bayernliga eingesetzt. Dies führte in der Winterpause 18/19 zum Wechsel zum Regionalligisten FC Memmingen, wo Helmbrecht drei Tore in zwölf Rückrunden-Spielen schoss. Seit Sommer war der Münchner vereinslos.

Helmbrecht bringt es mit seinen nur 24 Jahren bereits auf 82 Regionalliga-Spiele und konnte dabei 16 Tore erzielen. Auch in der Junioren-Bundesliga hatte Helmbrecht immer eine gute Torquote. Nun hofft man im Lager des SVW auch auf viele Torbeteiligungen.

„Nicholas kann mit seinem enormen Tempo und durch seine eins-gegen-eins-Qualitäten auch mal ein Spiel entscheiden“, so Trainer Leo Haas. „Auch mit seiner Erfahrung wird er dem Team gut tun und uns helfen unsere Ziele zu erreichen“.

Nicholas Helmbrecht freut sich auf die neue Aufgabe Burghausen: „Ausschlaggebend für meinen Wechsel war zum einen, dass viele meiner ehemaligen Teamkameraden heute bei Wacker Burghausen spielen und vor allem die durchwegs positiven Gespräche mit dem Trainer, die ich sehr schätze.“ Beim heutigen Auftakttraining war Nicholas Helmbrecht bereits mit von der Partie.