Für „Junge und Reife“ Burghauser JUZ im (Tisch)Fußball-Fieber

Landkreis-JUSOS veranstalten ihr erstes Kickerturnier

BURGHAUSEN. Am Freitag, 17. Januar, veranstalten die JUSOS des Landkreises ein erstes Kickerturnier. Als Veranstaltungsort bietet sich das gerade eröffnete neue JUZ in Burghausen regelrecht an, Anstoß ist dort um 19 Uhr. Eingeladen sind alle Personen - jung und reifer - die gerne kickern und Lust darauf haben, sich mit anderen zu messen. Anmeldung unter kickerturnierbgh@gmail.com oder ab 18 Uhr vor Ort. Singles werden zusammen gelost. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, ebenso für Preise.