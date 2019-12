Weichen sind gestellt Wintervorbereitung des SV Wacker startet am 19. Januar

Die Mannschaft muss nach vorne schauen und in der Vorbereitung die Grundlagen für eine erfolgreiche Frühjahrsrunde schaffen

BURGHAUSEN. Die Weichen für die verbleibenden Regionalliga-Spiele stellen!

Die Wintervorbereitung des SV Wacker Burghausen startet offiziell am 19.01.2020.

Am 19.01.2020 startet die Wintervorbereitung des SV Wacker Burghausen in der laufenden Saison 2019/2020. Vor dem Team um Neu-Cheftrainer Leonhard Haas liegen zwölf entscheidende Regionalliga-Spiele: Die erste Begegnung findet am Samstag, den 07.03.2020 um 14:00 Uhr beim SV Viktoria Aschaffenburg statt.

Nach bislang 22 Liga-Spielen befindet sich der SV Wacker Burghausen mit 23 Punkten sowie einer Tordifferenz von -6 lediglich auf einem gefährlichen 13. Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern – der Vorsprung auf die Relegationsränge 15 und 16 beträgt nur noch zwei Punkte. Nachdem die Mannschaft um Kapitän Kevin Hingerl in den vergangenen zehn Partien keinen Sieg einfahren konnte, verpflichteten die Verantwortlichen des SV Wacker Burghausen zur Winterpause den 37-jährigen Neu-Cheftrainer Leonhard Haas (zuvor Chef-Trainer beim TSV 1880 Wasserburg in der Bayernliga Süd), um den bestehenden Negativtrend im Fußballjahr 2020 endgültig zu beenden und zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Aktuell absolvieren die Spieler individuelle Trainingspläne, um die Weichen für den Vorbereitungsstart optimal stellen zu können. Am 19.01.2020 startet dann die Vorbereitung auf die verbleibenden Spiele in der Regionalliga Bayern. Das erste Testspiel findet am Donnerstag, den 23.01.2020 um 19:00 Uhr in der Wacker-Arena gegen den SV Ried statt. „Die Mannschaft muss nach vorne schauen und in der Vorbereitung die Grundlagen für eine erfolgreiche Frühjahrsrunde schaffen. Ab sofort gibt es keine Ausreden mehr“, so Geschäftsführer Andreas Huber.

Die wichtigsten Termine im Überblick:

So.,19.01.2020:Trainingsstart

Mo.,06.01.2020: SAR-Cup (Hallenturnier des FC Dingolfing)

Do., 23.01.2020: Heim-Testspiel gegen den SV Ried (19:00 Uhr)

Sa., 25.01.2020:Heim-Testspiel gegen den SV Kirchanschöring (14:00 Uhr)

Do., 30.01.2020:Auswärts-Testspiel beim SB Chiemgau-Traunstein (18:30 Uhr)

Sa., 08.02.2020:Heim-Testspiel gegen den SV Erlbach (14:00 Uhr)

Sa., 15.02.2020:Auswärts-Testspiel bei der DJK Vilzing (15:00 Uhr)

Sa., 22.02.2020:Heim-Testspiel gegen den TSV 1880 Wasserburg (14:00 Uhr)

Sa., 29.02.2020:Heim-Testspiel gegen den FC Ingolstadt 04 II (14:00 Uhr)

Sa., 07.03.2020:Pflichtspielstart bei der SV Viktoria Aschaffenburg (23. Spieltag, 14:00 Uhr)

Sa., 14.02.2020:Erstes Heimspiel 2020 gegen den VfR Garching (24. Spieltag, 14:00 Uhr)