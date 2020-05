Coronavirus Nach sieben Wochen Pause – das Regensburger Wochenblatt kehrt gedruckt zurück

Seit dem 18. März stand das Rad der Zeit für die Redaktion des Regensburger Wochenblattes fast still – „nur“ online konnten Nachrichten verbreitet werden, wegen der Corona-Pandemie musste die Druckausgabe ruhen. Inklusive der Ausgabe vom 6. Mai sind so sieben Ausgaben ausgefallen.

Regensburg. Nun steht die Redaktion wieder in den Startlöchern − am Mittwoch, 13. Mai, wird das Regensburger Wochenblatt wieder in gedruckter Form erscheinen. Gleichzeitig werden auch die Ausgaben Straubing, Mühldorf, Chiemgau-BGL, Landshut und Isar wieder gedruckt. Die Wochenblatt-Ausgaben Altötting, Bayerwald, Deggendorf, Passau und Rottal-Inn folgen voraussichtlich eine Woche später.

In den vergangenen Wochen hat sich die Redaktion darauf konzentriert, in Regensburg online präsent zu sein, so konnte über den Ausgang der Stichwahlen in der Stadt Regensburg und einigen Landkreiskommunen berichtet werden, außerdem wurde über viele Vereine, Initiativen und auch Firmen berichtet, die anderen mit tollen Aktionen geholfen haben. Nun startet das Regensburger Wochenblatt wieder mit der gedruckten Ausgabe.

Wer uns seine (Corona-)Geschichte erzählen möchte, meldet sich bitte bei Redaktionsleiterin Ursula Hildebrand unter der Telefonnummer 0941/ 4604-154 oder per Mail an ursula.hildebrand@wochenblatt.de. Wer sich zu Anzeigen und Werbekampagnen sowie Online-Firmentexten oder Bannerwerbung informieren will, der ist bei Regionalverlagsleiter Andreas Böhm und seinem Verkaufsteam genau richtig – erreichbar per Mail an regensburg@wochenblatt.de! Unsere Geschäftsstelle bleibt weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen, wir sind montags bis freitags telefonisch von 8 bis 12 Uhr unter der Nummer 0941/ 4604-0 erreichbar. Kleinanzeigen können online unter www.wochenblatt.de aufgegeben werden.