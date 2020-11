Tragödie im Landkreis Cham Autofahrer erfasst Spaziergänger – 31-Jähriger kommt ums Leben

Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Waldmünchen kam am Sonntagabend ein 31-jähriger Mann ums Leben.

Waldmünchen. Am Sonntag, 1. Oktober, gegen 17.10 Uhr erfasste ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Cham mit seinem VW in Waldmünchen, Ortsteil Ulrichsgrün, eine Personengruppe, die am rechten Fahrbahnrand ging. Ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Cham wurde dabei schwerst verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Auch seine 29-jährige Lebensgefährtin wurde schwerst verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr zwei Monate altes Kind, das sich im Kinderwagen befand, blieb glücklicherweise unverletzt.

Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg die Zuziehung eines Sachverständigen an.

Nach erster Einschätzung hat der PKW-Fahrer die Familie bei widriger Sicht aufgrund Nebel und Regen übersehen.