Kasse für Selbstbezahler Pärchen „vergisst“ Waren im Wert von über 180 Euro zu scannen

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 13. März, wurden eine 54-jährige Frau aus Regensburg und ihr 30-jähriger, im Landkreis Regensburg wohnhafter Begleiter dabei beobachtet, als sie in einem Einkaufsmarkt in Neutraubling diverse Waren aus den Regalen nahmen und diese ohne abzuscannen in ihren Einkaufswagen legten.