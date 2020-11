– Anzeige – Jede Menge Geschenke und Rabatte mit dem „easyAdventskalender“

Foto: easyApotheke

Wer etwas von Bescherung hört, denkt unweigerlich an Heiligabend, das Fest der Feste. Nicht so die Kunden der „easyApotheke“ Straubing: 24 Tage lang können hier Geschenke und Rabatte eingelöst werden. Alles was die Kunden brauchen, ist ein „easyAdventskalender“.