Während der Corona-Krise zieht es immer mehr Menschen in die Natur. Mangels Alternativen zählen Mountainbiken, Joggen, Skifahren, Klettern oder Wandern zu den beliebteren Freizeitaktivitäten. Dadurch steigt jedoch auch die Zahl der Einsätze der Bergwachten, die in der aktuellen Corona-Pandemie bei ihren Einsätzen Atemschutzmasken tragen und auch den Personen zur Verfügung stellen, denen sie helfen.

Straubing. Weil sich 1,50 Meter Abstand zum Verletzten beim Sichern, beim Umlagern in den Bergesack oder beim Abseilen nicht einhalten lassen, benötigen die Einsatzkräfte der Bergwacht jetzt viel mehr Masken.

Umso erfreuter zeigte sich Michael Pammer, Regionalgeschäftsführer der Bergwacht Bayerwald, als ihm Denis Köhler vom Vertrieb MedTech bei Strama-MPS eine Spende über 1.000 Atemschutzmasken überreichte, die zu gleichen Teilen an die Bereitschaften der Bergwacht Bayerwald verteilt werden. Strama-MPS hat im Frühjahr in Rekordzeit eine Maskenproduktion an ihrem Standort in Straubing ins Leben gerufen und produziert seitdem Mund- und Nasenschutzmasken (so genannte Community Masken) sowie zertifizierte OP-Masken für den medizinischen Einsatz. „Wir freuen uns immer wieder, wenn wir gemeinnützige Organisationen und Vereine mit einer Spende unserer Masken unterstützen können. Denn ihre Arbeit ist vor allem in dieser schwierigen Pandemiezeit enorm wichtig“, betont Denis Köhler.