Neun junge Erwachsene haben im August 2020 ihre Ausbildung bei expert Feuchtgruber in den Fachmärkten in Dingolfing, Plattling und Straubing begonnen. Darunter sind sieben Auszubildende zum Multichannel-Kaufmann und -Kauffrau im Einzelhandel sowie eine Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement und ein Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik.

Straubing. In den folgenden Jahren erwartet die neun jungen Auszubildenden eine umfassende und qualifizierte Ausbildung mit individuellen Schwerpunkten bei expert Feuchtgruber. Ilona Bolz, Leon Lazar, Dominik Martin, Daniel Marjanovic, Eric Wahnsiedler, Tobias Tröger und Nikolei Laumer werden zu Multichannel-Kaufleuten im Einzelhandel ausgebildet. Sophia Egger absolviert in der Dingolfinger Filiale eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement in der zentralen Verwaltung und Buchhaltung. Christian Albu erlernt den Beruf zur Fachkraft für Lagerlogistik am Standort Straubing.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr motivierte junge Neuzugänge in unseren Reihen begrüßen zu können. Die qualifizierte Ausbildung unserer Nachwuchskräfte ist uns ein zentrales Anliegen. Denn durch sie schaffen wir ein sicheres Fundament für die Zukunft unserer Mitarbeiter und damit des gesamten Unternehmens. So können wir auch unseren Kunden weiterhin die Service- und Beratungsqualität bieten, die sie gewohnt sind“, erklärt Josef Feuchtgruber, Geschäftsführer von expert Feuchtgruber.

Gegründet 1954, bildet expert Feuchtgruber seit 1960 Lehrlinge in unterschiedlichen Berufen aus. Insgesamt 112 Mitarbeiter sind an den drei Standorten in Dingolfing, Plattling und Straubing beschäftigt, darunter 14 Azubis. Seit August 2018 bietet expert Feuchtgruber darüber hinaus die innovative Ausbildung zu Multichannel-Kaufleuten im Einzelhandel an, die besonderen Schwerpunkt auf Kompetenz im Online-Handel und im Online-Marketing legt. Zudem erhalten die Auszubildenden bei expert Feuchtgruber durch den hauseigenen Personalentwickler Ercan Bozoglan eine individuelle und kompetente Betreuung.