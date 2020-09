Die Leiterin der Berufsfachschule für Pflege am Klinikum Straubing , Lydia Edelmann-Füg, gratulierte am Mittwoch, 9. September, den frisch examinierten Gesundheits- und Krankenpflegern herzlich zum Bestehen der anspruchsvollen Ausbildung für den als systemrelevant anerkannten Beruf.

Straubing. Sie wies auf Veränderungen in der Ausbildung hin. Am ersten September startete die neue generalistische Ausbildung, die Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege zusammenfasst und als Pflegefachman oder -fachfrau abgeschlossen wird. Die breitere Aufstellung eröffnet neue berufliche Möglichkeiten.

„Es zeigte sich dieses Jahr, dass dieser Beruf mitten in der Gesellschaft diese in der Krise zusammenhält“, so Dr. Christoph Scheu, Geschäftsführer des Klinikums. Der Abschnitt sei vielmehr ein Beginn als ein Abschluss, da nun das Wissen in der Praxis angewendet wird, begleitet vom schnellen medizinischen Fortschritt. Das Schritthalten mit den neuen Kenntnissen fordere und fördere unsere Pflegekräfte, persönlich wie beruflich. Viele Schüler konnten in ein Angestelltenverhältnis übernommen werden. „Wir freuen uns und sind neugierig auf Ihre Ideen und Anregungen in einem gemeinsamen Dialog und darauf, uns gemeinsam mit Ihnen zu verändern“, so Dr. Scheu.

Keine große Überraschung sei es, dass die Schüler den Abschluss unter solch stark veränderten corona-bedingten Rahmenbedingungen geschafft hätten, meinte der Pflegedirektor Franz Xaver Knott. Die Pflege leiste schon immer einen besonders großen Beitrag für die Gesellschaft. Dass der Beruf durch Corona eine solche neue Wertschätzung erfuhr, könnte damit zusammenhängen, dass uns Corona vor Augen führe, was die wirklichen Werte unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens bedeuteten. Der Pflegedirektor ist gespannt, wie sich die Sichtweise entwickle.

Knotts letzte Worte an die Absolventen: „Ich wünsche Ihnen, dass Sie auf einem Klassentreffen in fünf oder zehn Jahren sagen können: Corona hat der Pflege in der Gesellschaft einen Stellenwert gegeben, den wir uns alle wünschen, wenn wir selbst Pflege brauchen.“