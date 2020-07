Apotheker Tobias Schmid feiert mit seiner Bären-Apotheke in Straubing heuer ein doppeltes Jubiläum: Er selbst ist seit zehn Jahren Leiter der Apotheke, die auf eine 50-jährige Unternehmensgeschichte verweisen kann.

Straubing. Alexander Schreiner, Hauptgeschäftsführer der IHK Niederbayern, gratulierte Schmid bei einem Termin vergangene Woche in der IHK-Geschäftsstelle in Passau zum Firmenjubiläum und überreichte ihm eine Ehrenurkunde der IHK. Schmid war hier im Rahmen seines ehrenamtlichen Engagements vor Ort: Bereits seit einigen Jahren ist er bei der IHK als Prüfer in der Sachkundeprüfung für freiverkäufliche Arzneimittel tätig.

Vergangenes Jahr hatte Schmid die Apotheke mit einem Umzug vergrößert und modernisiert, aber auch seit der Gründung 1970 hat sich das Geschäft immer verändert. Aus der „Arzneimittelausgabe“ ist ein Vollsortimenter von Gesundheit bis Wohlfühlen gewachsen. Etwa 1.800 Artikel werden mittlerweile elektronisch erfasst und sortiert, damit alles möglichst schnell vorrätig oder erhältlich ist. Nahrungsergänzungspräparate, Tees, Hygieneprodukte, Pflege- und Kosmetikartikel mit oft apothekenexklusiver Zusammensetzung oder Mittel für Naturheilverfahren gehören zum Angebot dazu und ergänzen den Verkauf „auf Rezept“. Im Service sind Blutuntersuchungen, Lungentests, Hilfe bei der Bestückung von Verbandskasten oder Erste-Hilfe-Schrank ebenso gefragt wie Anmessungen zu Kompressionsstrümpfen, ein Geräteverleih oder Bücher. Entsprechend hoch ist der Beratungsbedarf, der persönlich von einem 20-köpfigen Team auf 300 Quadratmetern Ladenfläche geboten wird. „Wir leben von der Beratung der Kunden“, betont Schmid. Aber auch die Online-Sparte ist mit Tipps und Ratschlägen hinterlegt, um in Zeiten des „Corona-Distanzgebots“ weitere Hilfestellungen geben zu können.