Am Mittwoch, 20. Januar , fand im Rahmen der offiziellen Leitungssitzung der Chefärzte die Wahl des ärztlichen Direktors statt. Dr. Georg Bonnländer, Chefarzt des Instituts für Anästhesiologie, wurde für die nächsten beiden Jahre zum neuen ärztlichen Direktor gewählt. Als sein Stellvertreter übernimmt PD Dr. Patrick Hoffstetter, Chefarzt des Instituts für Röntgendiagnostik die Verantwortung in zweiter Reihe. Beiden Neugewählten wünscht die Geschäftsführung eine erfolgreiche Amtszeit.

Bad Abbach. Bei Prof. Dr. Dr. Joachim Grifka bedankt sich Geschäftsführer Dr. Matthias Wokittel herzlich für sein Engagement in den beiden vergangen Jahren, in denen er Verantwortung in der Klinikleitung übernommen hat. Insbesondere in Zeiten der Pandemie hat Professor Grifka als Pandemie-Beauftragter die medizinische Verantwortung im Rahmen der Task Force nach innen und in der Krankenhauskoordination nach außen wahrgenommen.