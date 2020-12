Ermittlungen in Obertraubling Einbrecher lässt Geldkassette mitgehen

In der Zeit von Dienstag, 22. Dezember, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 23. Dezember, 7.15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in Obertraubling im Hartinger Weg durch das Einschlagen einer Fensterscheibe widerrechtlich in ein Firmengebäude ein.