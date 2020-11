In Zeiten von Corona hat sich gerade im Bereich von Schule viel geändert, vieles ist durch die Schulschließungen zum Erliegen gekommen. Aber es kommt auch die Zeit nach der Krise und da sollten für junge Menschen die weiteren Ausbildungswege wohl bedacht sein.

Regensburg. Die Privaten Schulen Breitschaft in Regensburg bieten Wege zur mittleren Reife an der Wirtschaftsschule und auch das Fachabitur in den Ausbildungsrichtungen Wirtschaft, Gestaltung und ganz neu ab September 2020 auch in der Fachrichtung Internationale Wirtschaft. Wichtig ist, dass alle Schulen staatlich anerkannt sind und dieselben Prüfungsbedingungen haben wie die staatlichen Einrichtungen.

Warum dann in die Privatschule? Gerade jetzt hat es sich als positiv herauskristallisiert, dass die kleinen Klassen und die digitale Ausstattung der Breitschaftschule (Laptop-Klassen in der Wirtschaftsschule) das Homeschooling vereinfacht haben. Einstieg in die Wirtschaftsschule ist nach Klasse 5 in jede Jahrgangsstufe möglich und führt dann in 5, 4, 3 oder 2 Jahren zum mittleren Schulabschluss.

Interessiert? Dann nehmen Sie doch ganz bequem von zu Hause aus an unserem Online-Infoabend teil. Der Online-Infoabend findet am 17. November 2020 um 18.30 Uhr statt. Bitte schicken Sie vorher eine Mail (sekretariat@schulen-breitschaft.de) mit Angabe der Schulart, für die Sie sich interessieren, so dass wir Ihnen einen Skypelink zuschicken können.

Persönliche Beratungsgespräche können natürlich auch, unter Einhaltung der gültigen Hygienevorschriften, vereinbart werden, unter der Telefonnummer 0941/ 5957130 oder per Mail. Unser Team freut sich auf Sie!