„Nicht so süß wie im letzten Jahr“ – diese jährlich spaßig verwendete Beschreibung trifft natürlich auch für den 70. Kneitinger Bock zu.

Regensburg. Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer übernahm am Donnerstag, 1. Oktober, 10 Uhr, als Stadtoberhaupt traditionell und erfolgreich unter Assistenz von Geschäftsführer Martin Sperger das Anzapfen des beliebten Starkbieres, das Braumeister Albert Kellner mit Liebe und Erfahrung vor einigen Wochen eingebraut hat. Jedoch fand das Ritual nicht im „Mutterhaus“, sondern im Hof der Brauerei und ohne Gäste statt. Hygiene und Sicherheit schrieben im Jubiläumsjahr ein geändertes Protokoll vor. Ab heute ist der „Kneitinger Bock“ in den Gaststätten und Getränkeabholmärkten erhältlich. Auch die Kambodscha-Hilfe soll in diesem Jahr wieder vom Bock-Durst der Gäste profitieren – nur eben anders.

„Die Malzaromen geben dem Bock den süßen Geschmack. Aus der Schaumkrone strömt der Geruch von Pflaume in die Nase des Genießers und im Trunk ist angenehm ölig – mit einer leichten Note von Schokolade im Abgang“. Wenn Braumeister Albert Kellner über „seinen“ 2020er Bock spricht sind Innbrunst und Erfurcht vor „ihm“ erkennbar. „Er“, der erste Sud, der Mitte Juli eingebraut wurde, tritt mit einer Stammwürze von 16,9 Prozent und einem Alkoholgehalt von 6,9 Volumenprozent vor sein Volk. „Jeder Bock ist alternativlos“, schließt Kellner mögliche Vergleiche mit Vorläufern aus.

Wie dunkel der Kneitinger Bock ist, kann in so genannten EBC-Einheiten beschrieben werden: Mit einer Farbstärke von 80 liegt er deutlich über einem Weißbier (22 bis 23 EBC), klassischem Hellen (9 bis 10 EBC) und Pils (4-5 EBC). Für die Süße im Geschmack sind heimische Malze aus der Malzfabrik Albert Müller im oberpfälzischen Inkofen verantwortlich. Die ersten und zweite Hopfengabe erfolgte beim Brauprozess mit der Sorte „Tradition“, bei der Dritten kam „Saphir“ zum Einsatz. Zweifelsfrei zwei sehr passende Hopfensorten für ein edles Getränk.

Doch von der Theorie zur Praxis: 400 Hektoliter sind eingebraut, der zweite Sud ist vorbereitet, weil erwartungsgemäß an Weihnachten „Hochzeit“ für den Bock ist. Gastronomien und gut sortierte Getränkeabholmärkte haben zum Start ihre Bestände aufgefüllt, um dem kontrollierten Besucheransturm und Faninteresse Stand halten zu können. Den kürzesten Weg vom Lagertank zum Gast findet der Bock allerdings in der Kreuzgasse. Eine titanarmierte und in einer frostsicheren Tiefe von 2,5 Metern verlegte Leitung führt direkt aus der Brauerei ins Mutterhaus am Arnulfsplatz.

Da in diesem Jahr alle klassischen Bock-Anstiche aufgrund der momentanen hygienischen Vorgaben und zum Schutz von Gästen und Gastronomiemitarbeitern ausfallen, stand auch die erfolgreiche Sammelaktion für die Kambodscha-Hilfe von Dr. Thomas Rigl kurz auf dem Prüfstand. „Wir stellen in unseren Gastronomien Sammelbehälter auf. Jeder kann geben, so viel er will“, hofft Geschäftsführer Martin Sperger auf ein gutes Ergebnis. 2019 waren über 10.000 Euro eingegangen, die die Brauerei verdoppelt hatte.

Zu was passt der Bock, der sehr gut alleine stehen kann, eigentlich? Geschäftsführer und Braumeister haben schnell eine Tagesempfehlung zusammengestellt: Um 10 Uhr zu den Weißwürsten, mittags zum Schweinebraten – selbstverständlich mit Bock-Bier-Soße, um 14 Uhr zur „Schwarzwälder Kirsch“, um 16 Uhr als Feierabend-Bier, um 18 Uhr zur Brotzeit mit Käseplatte und um 20 Uhr zu einem Stück Schokolade mit hohem Cacao-Gehalt. Wer dann immer noch Lust auf Bock hat, dem sei ein „Kneitinger-Bock-Bier-Brand“ der Spezialitäten-Brennerei Liebl in Bad Kötzting empfohlen. Prost. Mahlzeit.