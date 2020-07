– Anzeige – Asklepios-Regionalgeschäftsführer Bayern Dr. Joachim Ramming wurde in den VPKA-Vorstand gewählt

Dr. Joachim Ramming. Foto: F.X. Kohlhauf

Dr. Joachim Ramming, Asklepios-Regionalgeschäftsführer Bayern, der sich auch für das Asklepios-Klinikum Bad Abbach verantwortlich zeichnet, wurde am Dienstag, 7. Juli in Rahmen der Jahresmitgliederversammlung des Verbands in Bad Gögging von den anwesenden 47 Mitgliedern in den Vorstand des Verbands der Privatkrankenanstalten in Bayern e. V. (VPKA) gewählt.