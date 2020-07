– Anzeige – Die Rehaklinik in Bad Abbach kehrt zurück zum Regelbetrieb

Foto: Asklepios

Die Rehakliniken können laut Allgemeinverfügung des Klinikverbundes der Deutschen Rentenversicherung in Bayern wieder Patientinnen und Patienten für medizinische Rehabilitation aufnehmen. So kehrt in der Reha des Asklepios-Klinikums Bad Abbach wieder Normalität ein, unter den gebotenen Hygiene- und Abstandsregelungen.