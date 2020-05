– ANZEIGE – Premiere im Asklepios-Klinikum Bad Abbach – Hüftgelenk-Ersatz ohne Klinik-Übernachtung

Professor Joachim Grifka. Foto: Asklepios Klinikum Bad Abbach

Der Patient kommt morgens ins Krankenhaus und geht am Nachmittag mit einem neuen Hüftgelenk wieder nach Hause: In der Orthopädischen Universitätsklinik Regensburg im Asklepios-Klinikum Bad Abbach wurde zum ersten Mal in Deutschland ein künstliches Hüftgelenk tagesstationär eingesetzt.