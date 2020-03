– ANZEIGE – Gewinnsparauslosung – Hauptgewinn geht an Sparda-Kunden der Filiale in der Bahnhofstraße in Regensburg

Hauptgewinn der Gewinnsparauslosung über 10.000 € geht an Sparda-Kunden der Filiale Regensburg, Bahnhofstraße

Regensburg. In der Regensburger Zentrale der Sparda-Bank Ostbayern eG erfolgte am Freitag, 6. März, die symbolische Übergabe des Hauptgewinns der zurückliegenden Gewinnsparauslosung: Ein Scheck in Höhe von 10.000 Euro ging dabei an Herrn Gebeck, Kunde der Filiale in der Regensburger Bahnhofstraße. Wolfgang Imm, Leiter der Filiale, übergab den Gewinn in Form eines symbolischen Schecks an den glücklichen Gewinner.

„Wir wünschen Herrn Gebeck viel Freude mit seinem Gewinn. Herzlichen Glückwunsch!“ so Gebeck bei der Gewinnübergabe. „Ich freue mich natürlich sehr, dass die Auslosung dieses Mal einen Kunden aus unserer Region zum Gewinner des Hauptpreises gemacht hat“, so Imm abschließend.

Im vierteljährlichen Turnus werden unter den Mitgliedern des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Ostbayern e.V. unter notarieller Aufsicht Geld- und Sachpreise verlost. Beim Gewinnsparen gibt es jedoch nicht nur die Chance auf Preise. Der Hauptanteil eines Gewinnsparloses wird gespart, ein weiterer Anteil kommt mittels Spenden sozialen Zwecken in der Region Ostbayern zu Gute.