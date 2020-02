Die Orthopädische Klinik für die Universität Regensburg im Asklepios Klinikum Bad Abbach veranstaltet am 2. März um 18 Uhr einen kostenlosen Vortragsabend im Hörsaal zum Thema Gelenkersatz.

Bad Abbach. Hier haben Patienten vor einer eventuell anstehenden OP die Möglichkeit, sich ein genaueres Bild zum Thema Gelenkersatz zu verschaffen und direkt Fragen an die Experten zu stellen. Eine sinnvolle und gute Möglichkeit, sich über aktuelle Operationstechniken zu informieren und Unsicherheiten zu beseitigen. Auch Fragen zur Anästhesie werden beantwortet! Ein wichtiges Thema ist zum Beispiel die Teilnarkose, die weit weniger belastend ist als die Vollnarkose. Als dritter wichtiger Punkt wird die physiotherapeutische Begleitung am Patientenabend thematisiert. Sie ist von Beginn an ist ein wichtiger Baustein in der umfassenden Versorgung der Patienten im Asklepios Klinikum.

Direkt nach dem Krankenhausaufenthalt steht die Rehabilitation an. In Bad Abbach haben die Patienten die Möglichkeit, direkt nach der OP ohne Zwischenzeit in die Rehabilitation zu wechseln, quasi ein Haus weiter. Das ist von sehr großem Vorteil, unter anderem weil weitere Ab- und Anreisen entfallen.

Nach den jeweiligen Vorträgen aus den Bereichen Orthopädie, Anästhesie und Physiotherapie besteht im Anschluss bei einem kleinen Catering ausreichend Zeit für Fragen.