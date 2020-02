Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, steife Gelenke: Jede zweite Frau und jeder dritte Mann erkranken im Alter an der Volkskrankheit Arthrose. Eine Arthrose entsteht durch den fortschreitenden Verschleiß von Gelenken.

Regenstauf. Hierbei wird die gleitfähige Knorpelschicht im Gelenk sukzessive abgerieben, wodurch Betroffene im Alltag mit schwerwiegenden, körperlichen Problemen zu kämpfen haben. Durch die richtige Behandlung können eine fortschreitende Arthrose und deren Folgen verzögert und Beschwerden gemindert werden.

Bei einem Info-Abend im Robert-Eckert-Zentrum in Regenstauf informierten die Orthopäden Dr. Bernd Thürriegl und Dr. Wolfgang Scior vom Überregionalen Facharztzentrum der Ortho Docs über das Krankheitsbild und geeignete Therapieformen.

„Es muss natürlich nicht immer sofort eine Operation sein“, erklärt Dr. Bernd Thürriegl den etwa 50 interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern „Es gibt auch konservative Therapiemöglichkeiten, die die Beschwerden lindern können.“ Ob und wann eine Operation nötig sei, das würde in enger Abstimmung mit dem Arzt entschieden und nur dann in Erwägung gezogen, wenn die Alternativen erschöpft seien.

Mit Dr. Wolfgang Scior haben die ortho docs für solche Fälle einen ausgewiesenen Spezialisten im Bereich der Navigierten Endoprothetik im Team. Der Leitende Oberarzt in der Abteilung für Endoprothetik der Klinik Lindenlohe beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit den Auswirkungen von Arthrose und bietet bei den Ortho-Docs-Spezialsprechstunden zum Thema an. In seinem Vortrag betonte Scior die Präzision modernster Navigationstechniken im OP-Saal: „Ein operativer Gelenkersatz ist Millimeterarbeit und mithilfe der Navigation können hervorragende Ergebnisse erzielt werden.“

Im Anschluss an die Vorträge gab es noch reichlich Gelegenheit, mit den Spezialisten vor Ort zu diskutieren und ihnen Fragen zu stellen. Insgesamt ein rundum gelungener Themenabend, der einige offene Fragen zum Thema Arthrose klären konnte.