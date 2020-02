Unfall bei Waldmünchen Beim Abbiegen Auto übersehen

Am Donnerstag, 6. Februar, gegen 6.50 Uhr, wollte ein 56-jähriger Pkw-Lenker aus dem Gemeindebereich Treffelstein von Ast kommend nach links auf die übergeordnete Staatsstraße in Richtung Waldmünchen abbiegen, als es zum Unfall kam.

WALDMÜNCHEN. Beim Abbiegen hatte er offensichtlich einen von links kommenden Pkw übersehen, der von einem 36-jährigem tschechischen Staatsbürger gefahren worden ist und welcher geradeaus in Richtung Schönthal unterwegs war. Durch den Unfall wurden weder der Verursacher noch die drei anderen Pkw-Insassen verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in einer Gesamthöhe von mindestens 6.500 Euro.