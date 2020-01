Die St. Katharinenspitalstiftung gibt zu Jahresbeginn die Vertragsverlängerung mit der Wirtsfamilie Sperger für die Brauereigaststätte Spitalgarten bekannt. Beide Seiten freuen sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mindestens für die nächsten fünf Jahre.

REGENSBURG Man kann auf ein verlässliches und sehr kommunikatives Verhältnis aufbauen und weiß dies beiderseits sehr zu schätzen.

„Auf 33 Jahre der Vorpächterfamilie Männer nachzufolgen sowie einen Biergarten mit fast 700 Plätzen zu übernehmen, war ein Kraftakt“, so Anton und Conny Sperger. Zudem begann der Start 2015 mit der fast einjährigen Sanierung von Gaststätte und Küche, währenddessen die Essenzubereitung extern in einem Zelt erfolgte. So behutsam wie möglich konnte man aber nach und nach dann eine eigene Handschrift prägen und ist nun sogar mit einem kleinen Hotelbetrieb von 13 Zimmern für die Zukunft gut aufgestellt.