Bekannt ist die Stadt Siem Reap im Norden Kambodschas unter Touristen für ihre kunstvoll verzierten Tempel von Angkor Wat. Weniger bekannt ist die Armut in der gleichnamigen Region – wäre da nicht der Regensburger Entwicklungshelfer Dr. Thomas Rigl und die „Kneitinger Gmoa“ mit ihren Spenden.

REGENSBURG Bei seinem elterlichen Weihnachtsbesuch in Regensburg konnte der engagierte Theologe einen Scheck über 23.740 Euro in Empfang nehmen. Dr. Rigl leistet seit 2011 freiwillig und seit 2016 in dienstlicher Mission im Auftrag des Jesuit Service wichtige Unterstützungsarbeit für Land und Leute, unterstützt wird dieses Engagement durch die „Kneitinger Gmoa“ aus Wirten, Gäste, der Brauerei und der Hans- und Sophie-Kneitinger-Stiftung. „Es kommt auf jeden Euro an“, unterstrich Martin Sperger, Geschäftsführer der Brauerei Kneitinger, bei der Spendenübergabe in der „Hubertushöhe“ die Nachhaltigkeit, mit der bei den Bock-Anstichen in den brauereieigenen Wirtshäusern seit 2011 Jahr für Jahr Spenden für die Arbeit von Dr. Thomas Rigl gesammelt werden. Für die Spender gibt es in jedem Jahr ein kleines Dankeschön. In diesem Jahr ein „Schaum-Wegwisch-Band“, das bereits nach zwei Bock-Anstichen vergriffen war sowie ein temporäres Tattoo, das gerade bei der Damenwelt sehr beliebt war. 11.870 Euro warfen die Kneitinger-Gäste in diesem Jahr in die Spendenbox. Traditionell verdoppelte die Brauerei in Abstimmung mit dem Stiftungsrat diese Summe. Seit 2011 sind auf diesem Wege nun fast 150.000 Euro an den „Jesuit Service Cambodia“ geflossen. „Wir sehen jedes Jahr den Fortschritt“, ergänzte Sperger.

„Everything for peace, alles für den Frieden“, lautet das Motto der Jesuitischen Organisation in Kambodscha, die in dem von drei Bürgerkriegen gebeutelten Land zwischen Thailand, Laos und Vietnam wichtige Basisarbeit leistet. In diesem Jahr feierte der „Jesuit Service Cambodia“ sein 25-jähriges Bestehen. Als besonderes Zeichen hatte Dr. Rigl bei der Spendenübergabe mehrere kambodschanisches Schals, „Kroma“ genannt, im Gepäck. Die Jubiläumsausgabe dieses karierten Multifunktions-Ausrüstungsgegenstandes mit eingesticktem Länderumriss und Friedenstaube überreichte er Heinz Mierswa, Wirt vom „Auer-Bräu“.

Dort im „Auer-Bräu“ an der Schwandorfer Straße war die Initialzündung für das Kneitinger-Engagement erfolgt: Wolfgang Rigl, Bruder des damaligen Mitarbeiters der Diözese Regensburg, hatte dort neben Ausbildung und Studium gejobbt und seinem Chef von den Plänen seines Bruders Thomas erzählt und dessen Begeisterung geweckt: die Geburtsstunde der „Kneitinger-Gmoa“. Seitdem treibt den Wirt die Überlegung: „Was können wir noch verbessern.“ Das Ergebnis ist eine kontinuierliche Steigerung des jährlichen Spendenergebnisses.

Allein die Bilanz, was im Jahr 2019 mit dem Spendengeld der „Gmoa“ finanziert werden konnte, zeigt, dass jeder Euro genau da angekommen ist, wo er benötigt wird. So konnten vier Häuser gebaut werden, rund 900 Euro in die Schulspeisung investiert werden und zahlreiche Stipendien für Sekundarschüler übernommen werden. Der Jesuit Service übernimmt hier die Kosten für Nachmittagslehrer, um Schülerinnen und Schülern den Weg zum Abitur zu ermöglichen. Zudem flossen etwa 3.500 Euro in ein Umweltprogramm, das durch den Einsatz von Waldhütern die Abholzung im Gemeindewald verhindert, den Bau von Unterständen und Toiletten ermöglich. Zwei wichtigen Posten im Ausgaben-Plan sind auch die Reisnothilfe und die Nothilfe in Krankheitsfällen, die jeweils mit knapp 1.000 Euro bezuschusst werden.

Für Dr. Thomas Rigl bleibt also noch jede Menge zu tun. Was für ihn 2010 mit einem Sabbat-Jahr begann, mündete 2016 in einen offiziellen Arbeitsvertrag mit dem Jesuit Service Nürnberg, der im Sommer für weitere zweieinhalb Jahre verlängert wurde. Bis zu seiner endgültigen Rückkehr im Mai 2021 hat Rigl noch jede Menge Pläne. Der Entwicklungshelfer reist neben seiner Büro- und Fundraising-Arbeit in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh immer wieder in die sechs Stunden entfernte Region Siem Reap, um sich vom Erfolg der durch sein Engagement – und ein Stück weit durch die Regensburger „Kneitinger Gmoa“ – finanziert wird, zu überzeugen. „Alles für den Frieden“ ist und bleibt dabei eine gute Motivation.