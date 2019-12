Am Buß- und Bettag 2019 stand bei Globus in Neutraubling ein besonderer Abend auf dem Programm. Für 20 Euro Eintritt konnten Kundinnen und Kunden bis 23 Uhr „schlemmen ohne Ende“. Der Erlös wurde nun für den guten zweck übergeben!

NEUTRAUBLING Quer durchs Globus-Sortiment konnten sich die Gäste am 20. November schlemmen. Und dabei taten sie auch etwas Gutes: 7.350 Euro kamen zusammen – diese wurde nun am Mittwoch, 18. Dezember, an drei Organisationen übergeben. Der Förderverein des TSV wacker Neutraubling, der Verein „ Hoffnungsstern über Conakry“ aus Regensburg und und Sindiso e. V. aus Neutraubling konnten sich je über 2.450 freuen. Zur Spendenübergabe waren Franz Korinth vom TSV Wacker Neutraubling und Schwester Rudolfine von „Hoffnungsstern über Conakry“ gekommen. Sie nahmen die Schecks von der Neutraublinger Globus-Chefin Solvig Blumenthal entgegen.